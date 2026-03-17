Medic ortoped: „Mulți pacienți cred că durerea provocată de ruptura de menisc trece de la sine. Nu este așa!”

Ruptura de menisc este o problemă medicală serioasă care nu trece fără intervenție chirurgicală. De foarte multe ori, atunci când durerea se instalează, pacienții cred că ar putea trece de la sine. Nu este deloc așa, iar cu cât întârziem să cerem sfatul medicului, cu atât problema se agravează.

„Sunt puțini pacienți care ajung imediat la medic. Ei vin după ce observă că nu le trece durerea” atrage atenția dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, specializat în traumatologie sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

în foarte puține cazuri un menisc rupt se poate vindeca singur. De cele mai multe ori tratamentul constă într-o intervenție chirurgicală. În momentul în care ajung la medic, pacienților le sunt prezentate toate opțiunile terapeutice cu avantajele și dezavantajele lor.

„Sunt situații în care meniscul se vindecă singur, dar sunt cazuri excepționale. Sunt și situații în care și operat, meniscul nu se poate vindeca. Noi trebuie să-i spunem pacientului ce are și care sunt șansele lui cele mai mari” mai spune dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, specializat în traumatologie sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.