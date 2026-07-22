Medic român ATI, angajat în Germania: Un pat ATI fără personal calificat este iluzie periculoasă

Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, afirmă că peste tot în Europa se închid temporar paturi ATI din cauza lipsei de personal, în special a lipsei de asistente, pentru că ”un pat ATI fără personal calificat este o iluzie periculoasă”. El avertizează însă că, în condiţiile în care România are doar 20-30 de paturi ATI pentru copiii cu afecţiuni cardiace, închiderea a 5 paturi ”este un dezastru naţional”.

“Ca medic ATI cu supraspecializare în terapia intensivă cardiovasculară, vreau să spun un lucru pe care cei din sistem îl cunosc foarte bine: în toată Europa, una dintre principalele cauze pentru închiderea paturilor de terapie intensivă este lipsa personalului medical, în special a asistentelor medicale. Nu este o excepţie românească. Şi în secţia în care lucrez suntem uneori obligaţi să reducem numărul de paturi funcţionale în funcţie de numărul de asistente disponibile”, a scris, miercuri, pe Facebook, medicul român Iuliu Torje, care profesează în Germania.

Situaţie fără precedent – Dr. Cătălin Cîrstoveanu a făcut cerere la DSP să reducă temporar 5 locuri din cele 27 ale Secţiei ATI- nou născuţi de la Spitalul ”Marie Curie”, pentru că au plecat 7 asistente: Să nu punem la risc viaţa celorlalţi pacienţi. Acesta avertizează că “un pat ATI fără personal calificat este o iluzie periculoasă”.

El este de părere, însă, că situaţia României este gravă în ceea ce priveşte terapia intensivă cardiovasculară pediatrică.

“Într-o ţară cu aproximativ 150.000 de naşteri anual şi milioane de copii, existenţa a doar 20-30 de paturi ATI cardiovasculare pediatrice face ca fiecare pat să fie vital. Închiderea a 5 paturi într-un centru terţiar precum Marie Curie este un dezastru naţional. Când fiecare loc poate însemna diferenţa dintre viaţă şi moarte, statul nu mai are voie să invoce blocaje administrative, memorandumuri sau lipsa fondurilor. Are obligaţia morală şi legală de a asigura accesul la tratament”, a mai transmis medicul.

Potrivit acestuia, România are datoria să finanţeze şi să organizeze imediat transferul acestor copii către centre din străinătate care îi pot trata: “Niciun copil nu trebuie condamnat pentru că un post de asistent medical rămâne blocat pe hârtie. Este inadmisibil ca într-un stat european să existe copii care mor aşteptând un pat ATI în timp ce autorităţile discută despre proceduri şi economii bugetare. Vieţile acestor copii valorează infinit mai mult decât orice calcul contabil”.