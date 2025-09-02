Medicament mai bun decât aspirina pentru prevenirea AVC-urilor și atacurilor de cord

Mai mulți cercetători din SUA, Marea Britanie, Australia și Elveția, prezenți în cadrul Congresului Societăți Europene de Cardiologie, desfășurat la Madrid, au analizat un studiu potrivit căruia există un medicament mai bun decât aspirina, ce poate fi utilizat în tratamentul evenimentelor cardiovasculare și accidentelor vasculare cerebrale.

Chiar dacă oamenii știau de ani de zile că trebuie să ia aspirină pentru a reduce riscul de boli de inimă sau pe cel al AVC-urilor, se pare că un alt medicament ar fi eficient în acest sens.

În cadrul Congresului Societății Europene de Cardiologie, desfășurat la Madrid, specialiștilor care au participat li s-au prezentat efectele benefice pe care le are clopidogrelul, un anticoagulant foarte frecvent prescris.

Pentru a demonstra beneficiile acestui medicament, oamenii de știință au inclus într-un studiu peste 29 de mii de pacienți cu boala coronariană și au comparat atât efectele aspirinei, cât și pe cele ale clopidogrelului. Concluzia a fost că cel din urmă medicament reduce riscul de infarct, AVC sau boală cardiovasculară cu 14% prin comparație cu aspirina, fără a crește riscul de sângerare majoră.

Aceste noi date pun acum la îndoială efectele pe care aspirina le-a avut ca tratament standard pentru prevenirea evenimentelor cardiovasculare.