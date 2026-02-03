Medicină pe muchie de cuțit. Cum salvează viețile pacienților cu AVC medicii Spitalului Universitar de Urgență București VIDEO

Spitalul Universitar de Urgență București este unul dintre principalele centre medicale din zona Bucureștiului care tratează pacienții cu AVC prin trombectomie și tromoboliză, două proceduri prin cheagurile formate pe vasele de sânge sunt îndepărtate. Presiunea pentru salvarea vieților este imensă pentru medicii din cadrul SUUB, având în vedere faptul că specialiștii trebuie să trateze pacienți veniți și din alte județe ale țării.

Medicii din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București consideră că este necesar ca și spitalele mici care aleg să transfere pacienții în Capitală ar trebui să-și dezvolte infrastructura necesară pentru a oferi tratament prin trombectomie sau tromboliză pacienților cu AVC.

„De multe ori, transferurile dintre spitale costă mult. De aceea sunt de părere că trebuie teritorializate foarte bune, pentru ca multe cazuri să fie diluate. Am avut trombectomii în același timp. Ziua e bine, dar după-amiaza nu avem suficient personal” spune dr. Răzvan Radu, medic specialist neurolog cu competență în neuroradiologie interveneționlă, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.