Medicul Ahmad Alqadi, Clinica ORTHOCARE: „Și articulațiile îmbătrânesc”

Problemele articulare apar o dată cu înaintarea în vârstă. Cel mai des diagnosticate afecțiuni sunt artrozele care apar la nivelul genunchiului și șoldului. Medicina modernă a evoluat, iar astăzi articulațiile bolnave pot fi înlocuite cu proteze ce pot îmbunătăți calitatea vieții pacientului.

„Atroza înseamnă îmbătrânirea articulației urmată de degradarea cartilajului. Din cauza uzurii, cartilajul se distruge” susține dr. Ahmad Alqadi, chirurg ortoped, specialist în ortopedie și traumatologie sportivă – Clinica ORTHOCARE, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika!”.

Simptomele artrozei, fie că vorbim despre cea a șoldului, fie că vorbim despre cea a genunchiului, sunt multiple. Degradarea cartilajelor poate provoca probleme atât la nivelul musculaturii, cât și a osului.

„Ca urmare a uzurii cartilajului apar mai multe modificări. Avem modificări la nivelul capsulei articulare, tendoanelor, mușchilor, ligamentelor . Pe lângă cartilaj osul poate să fie afectat” mai spune dr. Ahmad Alqadi, chirurg ortoped, specialist în ortopedie și traumatologie sportivă – Clinica ORTHOCARE, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika!”.