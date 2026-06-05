Medicul cardiolog Ștefan Busnatu, posibilă opțiune pentru funcția de ministru al Sănătății

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Medicul cardiolog Ştefan Busnatu, al cărui nume a fost vehiculat pentru postul de ministru al Sănătăţii în Guvernul Tomac, alături de cel al managerului Spitalului Universitar din Capitală Cătălin Cîrstoiu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că o astfel de responsabilitate reprezintă, înainte de toate, o oportunitate de a contribui la dezvoltarea unui sistem de sănătate mai orientat către prevenţie, inovare şi digitalizare.

”Dacă aş avea şansa de a ocupa o astfel de poziţie, mi-aş dedica întreaga experienţă şi energie pentru a susţine proiecte care să aducă beneficii reale pacienţilor, profesioniştilor din sănătate şi întregii societăţi. În acelaşi timp, consider că chiar dacă nu voi fi eu, alegerea domnului Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu ar reprezenta, de asemenea, o opţiune extrem de valoroasă pentru sistemul medical românesc, având în vedere experienţa managerială şi profesională pe care o deţine”, subliniază Busnatu.

Categorii: Exclusiv
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