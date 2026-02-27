Medicul Cătălin Cîrstoveanu: Mortalitatea în rândul copiilor oglindeşte inechităţile sociale

Cei mai mulți copii își pierd viața în România din cauza prematurității, arată statisticile oficiale. Din 2021, cifrele indică o creștere semnificativă a mortalității infantile. Prezent la ceremonia de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, medicul Cătălin Cîrstoveanu a atras atenția cu privire la faptul că vaccinarea rămâne de asemenea o problemă în România.

„Clar cea mai mare mortalitate în România se găseşte în zona prematurităţii. Complicaţiile prematurităţii, boala cronică pulmonară, hemoragii cerebrale, lucruri care se întâmplă atunci când îngrijeşti prematuri cu greutate foarte, foarte mică şi vârstă de gestaţie foarte mică şi o zonă importantă – malformaţiile congenitale, din care cele mai frecvente malformaţii congenitale sunt malformaţiile de cord”, a precizat dr. Cîrstoveanu, în cadrul evenimentului în cadrul căruia s-a lansat Registrul Național de Screening Neonatal.

Medicul Cătălin Cîrstoveanu a atras atenția cu privire la faptul că, din 2021, mortalitatea infantilă în România a cunoscut o creștere semnificativă.

”Asta este ceea ce se întâmplă, din 2021 mortalitatea inflantilă în România creşte şi toată lumea şi-a pus întrebarea de ce se întâmplă lucrul acesta. Vorbind de mortalitatea totală infantilă, ceea ce înseamnă 0-1 ani, şi mortalitatea neonatală precoce, şi aceasta creşte şi trebuie să vedem de ce. (…) Într-adevăr, rata de vaccinare este o problemă în România, în continuare, este o mare problemă în România, vorbim despre unele boli infecţioase evitabile, dar o mare parte este legată de aceşti copii care vin din zona neonatală şi care au complicaţii mai târziu”, a arătat Cătălin Cîrstoveanu.