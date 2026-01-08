Medicul Constantin Stan, în topul celor mai buni chirurgi în rinoplastie

Fondatorul grupului de clinici Cronos Med, dr. Constantin Stan, a fost inclus într-un prestigios top zece al celor mai buni chirurgi în rinoplastie.

Topul a fost realizat de o platformă de marketing digital din Turcia și a fost preluat de agenția de știri Reuters.

“Dr. Constantin Stan este un adevărat inovator şi unul dintre cei mai influenţi chirurgi din Europa de Est. Este un pionier în utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv în practica sa chirurgicală legată de protezele mamare anatomice. Speaker cunoscut şi foarte solicitat la conferinţe internaţionale, e apreciat pentru capacitatea sa de împinge limitele în chirurgia estetică”, este descrierea celor de la Crabs Media, agenţia care a în realizat clasamentul distribuit de Reuters.

Topul este dechis de medicul din Turcia Güncel Öztürk, iar în el să regăsesc chirurgi renumiți din SUA, Franța Italia, sau Germania. Medicul Constantin Stan se află pe poziția a 9-a.

„Nu pot decât să mă bucur de o asemenea veste, care a venit ca un cadou neaşteptat în zilele acestea de sărbătoare. Le mulţumesc celor care m-au inclus în clasament, alături de colegi pe care îi cunosc şi îi respect. Chirurgia nasului şi a feţei este într-o continuă evoluţie, de altfel, pregătim tehnici noi pentru 2026. Rinoplastiile reprezintă începuturile mele, prima mea specialitate este cea de chirurg ORL.”, a declarat medicul Constantin Stan, potrivit News.ro

Cronos Med este prima clinică privată de medicină estetică din România şi din zona Europei de Est. A fost creată în 1991 la Bacău, de chirurgul Constantin Stan. 35 de ani mai târziu, are în portofoliu clinicile din Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa, Iaşi şi Timişoara.