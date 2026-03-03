Medicul Cristian Oancea și-a încheiat mandatul în fruntea Spitalului „Victor Babeș” Timișoara

Mandatul medicului Cristian Oancea în calitate de manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-a încheiat și nu va fi prelungit. În locul său va fi numit un manager interimar.

„Un mandat are un sfârşit. Angajamentul faţă de oameni, niciodată. În aceste zile închei unul dintre cele mai intense capitole din viaţa mea profesională: mandatul de manager al Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş». Au fost cinci ani intenşi. Ani cu provocări, cu decizii dificile şi cu o responsabilitate uriaşă. Au fost ani de construcţie şi de progres. Ani de sacrificiu, dar şi de împliniri. Ani în care fiecare zi a contat. Ani în care spitalul nu a fost doar un loc de muncă, ci o misiune. Am preluat această funcţie într-un moment dificil, când Spitalul «Victor Babeş» era considerat «Cenuşăreasa sistemului medical timişean». Am ales atunci să cred în oameni şi în potenţialul acestui loc. Am construit o echipă solidă, dedicată, şi am stabilit o direcţie clară de dezvoltare: transformarea spitalului într-o unitate sanitară de elită”, a scris Cristian Oancea pe Facebook.

Cristian Oancea s-a referit şi la investiţiile pe care le-a făcut în acest spital.

”Alături de colegii mei, am reuşit să modernizăm infrastructura spitalicească, am adus aparatură ultraperformantă, unică în zona de vest a ţării, am îmbunătăţit circuitele medicale şi am crescut standardele de siguranţă pentru pacienţi. Am reuşit să aducem tratamente de ultimă generaţie şi să implementăm mai multe programe naţionale (…) Am trecut împreună prin momente care ne-au pus la încercare limitele. Am văzut frică. Am văzut epuizare. Am văzut lacrimi. Dar am văzut şi curaj. Şi solidaritate. Şi o forţă pe care doar cei care lucrează într-un spital o pot înţelege cu adevărat. Cea mai importantă realizare nu se măsoară în proiecte sau în echipamente. Se măsoară în oameni. Am reuşit să atragem specialişti tineri, profesionişti dedicaţi, care au înţeles că, înainte de orice, trebuie să fie pacientul. De aceea, în primul rând, vreau să le mulţumesc colegilor mei pentru munca depusă zi de zi pentru pacienţi (…) Pentru toate acestea, vă sunt profund recunoscător. Fără voi, «Babeşul» nu ar fi devenit ceea ce este astăzi”, a mai notat Cristian Oancea, pe Facebook.

Dr. Cristian Oancea a devenit manager al spitalului în mai 2020, când a făcut rocada cu dr. Voichiţa Lăzureanu, care a preluat funcţia de director medical.