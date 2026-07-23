Medicul Giorgia Zampieri: Multe paciente însărcinate au impresia că, în momentul în care sunt gravide, trebuie să stea la pat

Dr. Giorgia Zampieri, medic specialist Obstetrică – Ginecologie la Fertility Institute din cadrul reţelei private de sănătate Regina Maria, a explicat că femeile însărcinate nu ar trebui să stea la pat dacă nu există probleme, acest lucru fiind chiar dăunător. Pentru pacientele care stau prea mult la pat, fără recomandare strictă şi supraveghere, creşte riscul de tromboze venoase, creşte riscul de infecţii.

“Multe paciente au impresia că, în momentul în care sunt gravide, trebuie să stea la pat, mai ales dacă li s-a spus la un moment dat sau le-a trecut pe la ureche că s-a scurtat puţin colul, dar fără să avem nişte criterii neapărat foarte clare, fără să avem nişte semnale de alarmă, au impresia că trebuie să stea la pat. Sunt acele paciente cărora le iese chiar frică să se ridice, să meargă până la bucătărie, să mănânce ceva. Aş vrea să spun că acest lucru este dăunător chiar, nu că nu ajută, este chiar dăunător, ne creşte riscul de tromboze venoase, ne creşte riscul de infecţii, aşadar nu este un lucru recomandat. Sigur că sunt şi situaţii particulare, dar nu vorbim despre ele, vorbim despre cele care evoluează normal”, a declarat Giorgia Zampieri, miercuri seară, la Medika TV.

Medicul le-a recomandat femeilor însărcinate să facă sport.

“Există, de asemenea, mitul că nu fac sport, de exemplu, nu am voie să fac sport, nu pot să fac nimic. Le recomand pacientelor mele să facă la fel de mult sport cât făceau înainte să fie gravide. Adică dacă mergeţi la sală, mergeţi la sală în continuare. Nu ne apucăm acum de sport, sau mă rog, nu ne apucăm acum de sport intens. Dar să ne păstrăm stilul de viaţă de dinainte este mult mai benefic”, a mai spus Giorgia Zampieri.