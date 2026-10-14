Medicul Lorelei Nassar a explicat, la Medika TV, facilitățile oferite de Codul Fiscal pentru sănătatea orală a angajaților

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Deși legea oferă sprijin angajaților pentru prevenție medicală, chiar și atunci când se pune în discuție sănătatea orală, foarte puțini angajați cunosc acest aspect.

Invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, difuzată la Medika TV, dr. Lorelei Nassar a vorbit despre aceste cheltuieli deductibile ale angajatorilor prin care pot asigura acces la servicii medicale angajaților.

„Codul Fiscal garantează niște beneficii, dar din păcate sunt foarte puțin cunoscute de către publicul lar. Pentru că la noi în clinică facem de peste 15 ani prevenție medicală, acest subiect a fost readus în discuție de mai multe ori alături de partenerii noștri. 400 de euro/an/angajat reprezintă o cheltuială deductibilă pentru orice angajator pentru sănătate sau pentru antrenamente și săli de sport. Suma se deduce o singură dată pe an. Să ne aducem aminte ce înseamnă cheltuială deductibilă. Înseamnă că eu ca angajator voi scădea, dacă agreez cu angajații mei să se facă această investiție sau dacă am construit logistica astfel încât să fie prevăzută în baremul salarial, din profitul net 400 de euro anual și astfel cu ajutorul acestui demers voi plăti taxe mai mici către stat. De ce nu se știe asta? Este un mister pentru mine”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Aceste cheltuieli pot fi deduse chiar și sub forma unor abonamente la clinici medicale private, săli de fitness și inclusiv clinici stomatologice.

„Este vorba despre cheltuieli pentru sănătate sub forma unor abonamente la clinici private sau chiar săli de fitness”, a mai spus dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

 

Categorii: Exclusiv, Video
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