Medika TV, partener media al iStoma Future Summit 2025

FacebookEmailWhatsApp

Medika TV, singura televiziune medicală din România, este partener media al iStoma Future Summit 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate viitorului stomatologiei. Vă oferim informații în exclusivitate despre tehnologii și lidership care transformă conceptul de sănătate orală.

Medika TV aduce în fiecare zi în casele dumneavoastră specialiștii de care aveți nevoie pentru o viață sănătoasă. Pe 25 octombrie 2025, la Pentagon Events București, Medika TV devine partener media al unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate stomatologiei, iStoma Future Summit 2025.

iStoma Future Summit 2025 înseamnă inovație, leaderhisp și viitor pentru stomatologie. Speakeri în cadrul acestui eveniment vor fi manageri ai clinicilor dentare, precum și traineri în marketing & comunicare care vor oferi celor prezenți strategii de management și marketing care să permită atragerea clienților ideali. Totodată, iStoma Future Summit 2025 are o secțiune de dezbateri dedicată digitalizării în stomatologie. Iar datorită parteneriatului dintre organizatori și Medika TV, cele mai relevante discuții vor fi transmise telespectatorilor.

Medika TV, televiziune din grijă pentru sănătate!

Categorii: Știri
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro