Medika TV, partener media al iStoma Future Summit 2025

Medika TV, singura televiziune medicală din România, este partener media al iStoma Future Summit 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate viitorului stomatologiei. Vă oferim informații în exclusivitate despre tehnologii și lidership care transformă conceptul de sănătate orală.

Medika TV aduce în fiecare zi în casele dumneavoastră specialiștii de care aveți nevoie pentru o viață sănătoasă. Pe 25 octombrie 2025, la Pentagon Events București, Medika TV devine partener media al unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate stomatologiei, iStoma Future Summit 2025.

iStoma Future Summit 2025 înseamnă inovație, leaderhisp și viitor pentru stomatologie. Speakeri în cadrul acestui eveniment vor fi manageri ai clinicilor dentare, precum și traineri în marketing & comunicare care vor oferi celor prezenți strategii de management și marketing care să permită atragerea clienților ideali. Totodată, iStoma Future Summit 2025 are o secțiune de dezbateri dedicată digitalizării în stomatologie. Iar datorită parteneriatului dintre organizatori și Medika TV, cele mai relevante discuții vor fi transmise telespectatorilor.

Medika TV, televiziune din grijă pentru sănătate!