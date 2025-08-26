MedLife extinde proiectul Caravana cu Sănătate: analize și consultații medicale gratuite în Timiș și Galați

MedLife continuă proiectul național Caravana cu Sănătate și anunță noi ediții dedicate comunităților vulnerabile din vestul și estul țării. În luna septembrie, caravana își va continua traseul prin țară, oferind servicii medicale gratuite pentru locuitorii din Deta (Timiș) și Pechea (Galați).

Cele două noi opriri importante sunt programate astfel:

15 – 17 septembrie, Deta, județul Timiș

30 septembrie – 2 octombrie, Pechea, județul Galați

În aceste localități, oamenii vor avea acces la consultații de medicină generală, recoltare de analize uzuale de laborator și investigații EKG, dar și la recomandări personalizate privind prevenția și monitorizarea sănătății.

Cele două noi opriri ale Caravanei cu Sănătate vin după etapele derulate în luna august, în localitățile Cumpăna și Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Aici, peste 150 de locuitori au beneficiat de consultații și investigații medicale gratuite. Rezultatele confirmă interesul ridicat pentru prevenție și pentru controale de specialitate.

„Ne dorim ca prin acest proiect să rămânem aproape de cât mai mulți locuitori din comunități aflate la distanță de centrele mari, unde accesul la servicii medicale este adesea limitat. Continuăm să extindem proiectul Caravana cu Sănătate si în lunile ce vin, pentru a aduce prevenția mai aproape de oameni”, a declarat Ina Bădărău – Ilie, Director de Comunicare, Grupul MedLife.

Până în prezent, unitatea mobilă a parcurs aproape 7.000 de kilometri și a ajuns la peste 4.000 de persoane din comunități vulnerabile din mediul rural, pacienți cronici, persoane afectate de pandemia de COVID-19, precum și refugiați din Ucraina.

Prin această inițiativă, MedLife își reconfirmă angajamentul de a fi alături de comunități și de a contribui la construirea unei Românii mai sănătoase și mai solidare.