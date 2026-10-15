MedLife face un nou pas în dezvoltarea pediatriei private: Spitalul de Pediatrie devine Spitalul Copilului și Adolescentului și își extinde serviciile cu un nou centru de kinetoterapie pediatrică

Spitalul își extinde modelul de îngrijire de la copilul mic până la adolescent, cu servicii medicale adaptate fiecărei vârste și etape de dezvoltare.

Sănătatea adolescentului devine una dintre direcțiile prioritare ale spitalului, într-o etapă în care nevoile medicale nu dispar, ci se schimbă și necesită o abordare multidisciplinară.

Un prim pas în evoluția spitalului este deschiderea centrului de kinetoterapie pediatrică, care integrează în parcursul medical al copiilor evaluarea, investigațiile, recuperarea și monitorizarea pe termen lung.

București, 14 octombrie 2026 – Spitalul de Pediatrie MedLife, singurul spital privat din România dedicat exclusiv îngrijirii copiilor, face un nou pas în evoluția sa și devine Spitalul Copilului și Adolescentului MedLife, marcând o extindere firească a modelului de îngrijire către nevoile copiilor și adolescenților. Noua identitate reflectă mai clar parcursul pe care unitatea îl acoperă astăzi: de la copilărie până la adolescență, cu servicii medicale integrate și adaptate fiecărei etape de dezvoltare.

Deschis în urmă cu 15 ani de medicul pediatru Mihaela Marcu, spitalul din Str. Zăgazului a evoluat constant, odată cu nevoile pacienților pediatrici, prin extinderea specialităților medicale, dezvoltarea centrelor de excelență, investiții continue în tehnologie medicală și diversificarea serviciilor dedicate copiilor. În prezent, spitalul oferă un model de îngrijire care însoțește copilul în toate etapele dezvoltării sale, de la nou-născut până la adolescență, asigurând continuitate medicală indiferent de vârstă sau de complexitatea afecțiunilor.

„Pediatria este adesea asociată cu nou-născutul și copilul mic, însă nevoia de îngrijire specializată nu dispare atunci când copilul intră în adolescență, ci doar se schimbă. Odată cu vârsta apar alte întrebări, alte vulnerabilități și nevoi medicale care au nevoie de aceeași vizibilitate și de servicii adaptate. Adolescența este una dintre cele mai complexe etape de dezvoltare. Creșterea fizică accelerată, transformările hormonale, sănătatea emoțională, schimbările comportamentale și apariția unor nevoi medicale specifice acestei vârste fac necesare evaluarea integrată, colaborarea dintre specialități și o relație constantă cu echipa medicală.

Nu renunțăm la expertiza dedicată copilului mic, ci o extindem către următoarele etape. Ne dorim ca Spitalul Copilului și Adolescentului MedLife să fie un reper de încredere pentru orice familie, pe întregul parcurs de dezvoltare al copiilor”, a declarat Dr. Larisa Chiriac, director medical al Grupului MedLife.

NOU: centru de kinetoterapie pediatrică integrat în spital

Odată cu această nouă etapă de dezvoltare, Spitalul Copilului și Adolescentului MedLife își extinde serviciile prin deschiderea primului centru de kinetoterapie pediatrică. Noul centru completează modelul de îngrijire integrată și consolidează abordarea multidisciplinară a copiilor și adolescenților, aducând recuperarea mai aproape de celelalte etape ale parcursului medical.

Astfel, pacienții pot beneficia, în același loc, de evaluare medicală, investigații, kinetoterapie, recuperare și monitorizare pe termen lung, prin colaborarea specialiștilor implicați în îngrijirea lor. Recuperarea devine astfel parte a parcursului medical al copilului, nu doar o intervenție punctuală în cazul unei afecțiuni.

Planurile de recuperare sunt personalizate în funcție de vârstă, diagnostic și obiectivele funcționale ale fiecărui pacient, accentul fiind pus atât pe recuperarea medicală, cât și pe mobilitate, autonomie și calitatea vieții copilului.

Pentru adolescenți, această abordare este cu atât mai relevantă cu cât perioada de creștere accelerată poate aduce provocări specifice, inclusiv la nivelul posturii și al aparatului locomotor. Integrarea kinetoterapiei în procesul de îngrijire permite evaluarea și monitorizarea acestor aspecte în contextul dezvoltării generale a adolescentului și intervenția adaptată nevoilor sale.

„Spitalul Copilului și Adolescentului MedLife este un spital care crește odată cu copilul. Noul centru de kinetoterapie completează acest parcurs cu o componentă esențială: recuperarea. În același loc, copilul poate fi evaluat, investigat, poate urma un plan personalizat de recuperare și poate fi monitorizat pe termen lung, prin colaborarea unei echipe multidisciplinare. Obiectivul nostru este să privim dincolo de tratarea punctuală a unei probleme și să contribuim la mobilitatea, autonomia și calitatea vieții copiilor”, a declarat Liliana Budulan, directorul Spitalului Copilului și Adolescentului MedLife.

Un spital pentru toate etapele, de la copilărie la adolescență

Noua etapă de dezvoltare a Spitalului Copilului și Adolescentului MedLife are la bază expertiza acumulată în ultimii ani, care evidențiat nevoia acestui model de îngrijire integrat. Sănătatea adolescentului devine astfel una dintre direcțiile de dezvoltare ale spitalului, alături de consolidarea centrelor de excelență, dezvoltarea recuperării pediatrice și accesul la tehnologii medicale avansate.

În prezent, spitalul reunește un ambulatoriu multidisciplinar cu peste 14 specialități medicale, un departament specializat de imagistică, cameră de gardă disponibilă 24/7, un laborator propriu de analize cu program 24/7, un bloc operator cu două săli de operație și o secție de ATI. O echipă medicală cu experiență solidă în patologia pediatrică asigură accesul la servicii integrate, astfel încât pacienții să poată beneficia, în același loc, de evaluare, diagnostic, tratament, recuperare și monitorizare, printr-un parcurs medical adaptat fiecărei vârste și nevoi.

Aceeași abordare integrată se regăsește și în noul centru de kinetoterapie și recuperare pediatrică, care dispune de echipamente dedicate evaluării posturii și mersului, precum și de un spațiu prietenos, adaptat nevoilor copiilor. Centrul reunește o echipă de terapeuți cu peste 15 ani de experiență în recuperarea pediatrică, care dezvoltă programe personalizate, adaptate diagnosticului, vârstei și etapelor de dezvoltare ale fiecărui copil, cu obiective funcționale clare și reevaluări periodice pe parcursul terapiei.

Prin integrarea centrului în cadrul spitalului, recuperarea poate fi coordonată în colaborare cu specialiști din mai multe arii medicale – medici de recuperare, ortopezi, specialiști în imagistică și psihologi, în funcție de nevoile fiecărui pacient. Astfel, copilul poate beneficia de continuitate între evaluarea medicală, investigații, recuperare și monitorizarea evoluției, fără fragmentarea parcursului între mai multe unități.

Prin dezvoltarea acestui model integrat, Spitalul Copilului și Adolescentului MedLife își consolidează rolul de partener medical pe termen lung pentru copii și familiile lor, de la primele etape de dezvoltare până la adolescență.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare „M”.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.