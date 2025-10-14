MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune

România traversează o perioadă esențială de schimbare în domeniul sănătății. Presiunea tot mai mare asupra spitalelor, creșterea incidenței bolilor cronice, costurile ridicate ale tratamentelor și așteptările pacienților se suprapun peste evoluția rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială și testare genetică. Aceste transformări creează premisele unei tranziții fundamentale: trecerea de la medicina reactivă, în care pacientul ajunge la medic doar atunci când boala se manifestă, la medicina preventivă și personalizată, centrată pe diagnostic precoce, prevenție și îmbunătățire a calitatății vieții. Este vorba despre o medicină a individului, care se adresează fiecărei persoane în parte, nu unor tipologii generale precum „bărbatul de 40 de ani” sau „femeia de 30 de ani”.

În acest context, MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul oferă acces gratuit la testare genetică avansată pentru 4.000 de persoane, angajați din MedLife, BCR, World Class și Decathlon. În funcție de numărul de voluntari, este posibil să fie adăugate și alte companii. Rezultatele programului vor constitui baza primului studiu amplu de cercetare privind particularitățile genetice ale populației active din România, cu scopul de a sprijini dezvoltarea medicinei personalizate și a politicilor de prevenție pe termen lung la nivel național. Proiectul este finanțat exclusiv de Grupul MedLife, din surse proprii.

Cei 4.000 de angajati vor beneficia de un pachet complet care cuprinde testare genetică și consiliere medicală personalizată. Fiecare persoană va face gratuit un test genetic avansat, realizat cu ajutorul tehnologiei de secvențiere genomică de ultimă generație: Low-Pass Whole Genome Sequencing (LP-WGS) pe platforma Illumina NovaSeq X Plus, recent achiziționată, în premieră națională, de MedLife.

Inovație în prevenție

Longevity 100+ permite identificarea a peste 100 de predispoziții genetice, dintre care 75 sunt boli comune, plecând de la cele mai frecvente tipuri de cancere, la afecțiuni metabolice, cardiovasculare, neurologice, autoimune, gastrointestinale, renale sau oftalmologice. De asemenea, testarea genetică oferă informații despre caracteristici legate de stilul de viață, activitatea fizică, odihnă și sănătatea mintală. Concret, testul genetic MedLife îi va ajuta pe pacienți să înțeleagă mai bine de ce anume are nevoie corpul lor pentru o stare de bine. Dincolo de rezultate și date medicale, acest test vorbește despre echilibru între corp și minte, între ritmul vieții și nevoia de refacere, între energie și calm. Analizând modul în care organismul fiecărui pacient reacționează la alimentație, mișcare și odihnă, specialiștii MedLife îi vor putea ghida spre o stare de armonie durabilă – baza unei vieți active și sănătoase.

Echipa care va lucra în acest proiect reprezintă o premieră în România: nu mai puțin de 20 de specialiști cu expertiză de top se reunesc sub un singur acoperiș, într-o companie privată românească fondată de antreprenori acum 30 de ani. Coordonarea științifică este asigurată de Dumitru Jardan, biolog și doctor în științe, iar echipa include experți în genetică, bioinformatică și medicină preventivă.

„Este o schimbare de paradigmă în medicină. Noua testare genetică de la MedLife te poate ajuta să descoperi predispoziția la boli cronice precum sunt cele metabolice, digestive, cardiovasculare sau diverse tipuri de cancere. Din perspectiva stilului de viață, testul ajută la optimizarea capacității de efort și a proceselor de recuperare, arată predispoziția către obezitate și poate identifica eventuale intoleranțe sau deficiențe ale organismului. De asemenea, oferă informații despre cum factorii genetici influențează somnul, reacția la stres și eficiența metabolismului, oferind recomandări practice pentru un stil de viață sănătos și prevenirea bolilor pe termen lung.”, a declarat Dr. Dumitru Jardan, coordonator al Laboratorului de Biologie Moleculară MedLife.

Programul Longevity 100+ reflectă angajamentul MedLife pentru inovație, prevenție și protecția datelor personale, oferind fiecărui participant informații genetice valoroase într-un cadru sigur și confidențial.

„Confidențialitatea datelor participanților este prioritatea noastră. Rezultatele testelor Longevity 100+ sunt comunicate doar pacientului, în cadrul consultației cu medicul genetician, și nu pot fi accesate de angajatori, asiguratori sau alte terțe părți. Colaborăm cu Ipsos pentru a gestiona datele în mod responsabil și cu societatea de avocatură D&B David și Baias, corespondent PwC în România, pentru a ne asigura că toate informațiile sunt protejate și procesate conform celor mai înalte standarde legale și etice.”, a adăugat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA MedLife Group.

Parteneriate strategice pentru o Românie mai sănătoasă

În această primă etapă, Longevity 100+ se desfășoară cu participarea angajaților din cele patru companii, care beneficiază gratuit de testele genetice puse la dispoziție de MedLife. Implicarea acestora reflectă interesul pentru prevenție și adoptarea unui stil de viață sănătos, precum și conștientizarea factorilor de risc genetici.

„Suntem onorați să fim parte din acest proiect unic, care marchează o premieră în România. Angajații noștri beneficiază de acces la tehnologii de ultimă generație și la expertiza MedLife – un privilegiu real și o oportunitate de a lua parte la un program cu adevărat inovator. ” – Andreea Voinea, Chief HR Officer BCR.

„Suntem încântați să facem parte din inițiativa Longevity 100+, care aduce o perspectivă nouă asupra modului în care putem avea grija de noi. Participarea echipei noastre la un program atât de inovator completează perfect misiunea noastră de a promova nu doar mișcarea, ci și sănătatea ca parte esențială a unui stil de viață echilibrat.” – Petru Nemțoi – Director HR, Decathlon Romania.

„De 25 de ani, World Class România susține mișcarea ca fundament al sănătății și al stării de bine. Credem în prevenție prin acțiune, prin educație și prin echilibru. Inițiativa lansată de MedLife duce această misiune mai departe, adăugând un nou nivel de precizie – pentru prima dată, prevenția se bazează pe date științifice personalizate. Ne bucurăm să putem oferi echipei și membrilor noștri acces la o astfel de inovație și la o perspectivă modernă asupra sănătății, care completează perfect filosofia noastră: să îi inspirăm pe oameni să fie mai activi, mai des și să aibă grijă de sănătatea lor în mod conștient și responsabil.” –Kent Orrgren, CEO World Class România.

Un nou standard pentru medicina românească

Prin Longevity 100+, MedLife nu doar că va oferi acces la testarea genetică de ultimă generație, ci va contribui și la crearea primei hărți genetice a României ce va include riscurile de îmbolnăvire ale populației, o resursă esențială pentru cercetare, politici de sănătate și prevenția bolilor pe termen lung.

Programul marchează începutul unei schimbări de paradigmă în medicina românească, axată pe prevenție, educație și responsabilitate, care va redefini standardele și comportamentele legate de sănătate în rândul populației.