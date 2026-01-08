Medicul anestezist Iuliu Torje despre cazul din Buzău: Pretenția ca ministrul să ancheteze orice deces e stupidă

Medicul ATI Iuliu Torje care, în prezent, profesează în Germania a explicat într-o postare pe Facebook care ar putea fi cauza probabilă a decesului tânărului de 25 de ani. Reamintim că, recent, un tânăr de 25 de ani a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Tânărul ar fi trebuit să intre în sala de operație pentru o operație la picior, dar a murit înainte de a fi supus intervenției chirurgicale.

Având în vedere circumstanțele în care și-a pierdut viața, medicul Iuliu Torje consideră că, cel mai probabil, tânărul a suferit un trombembolism pulmonar, o complicație posttraumatică severă. Astfel, medicul este de părere că decesul tânărului nu poate fi transformat în subiect de speculații politice sau mușamalizare.

“Asta înseamnă un lanţ fiziopatologic complex, multifactorial, în care evoluţia clinică nu este nici predictibilă, nici controlabilă politic. Nu este o infecţie nosocomială ascunsă sub preş, nu este o eroare administrativă evidentă, nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook” a scris medicul.

Totodată, medicul subliniază că solicitările ca ministrul Sănătăţii să ”ancheteze” fiecare deces din spitale sunt lipsite de fundament medical şi juridic.

”Ministerul Sănătăţii nu are competenţă asupra evoluţiei biologice a unui pacient şi nici asupra mecanismelor fiziopatologice care pot duce la complicaţii severe, precum tromboembolismul pulmonar”, a arătat Torje.

Acesta mai precizează că evaluarea unor astfel de cazuri se face prin proceduri medicale şi legale clare, audit clinic, expertize medico-legale şi analize de specialitate şi nu prin declaraţii publice sau presiune politică.