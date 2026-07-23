Memorandum aprobat pentru 22 de posturi de asistenți la Spitalul „Marie Curie” din București. Reacția ministrului Sănătății

În ședința de guvern de astăzi a fost aprobat Memorandumul Ministerului Sănătății prin care a fost solicitată scoaterea la concurs a 22 de posturi de asistenți medicali în cadrul Spitalului „Marie Curie” din București.

„Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul «M.S. Curie» era absolut necesară şi mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleaşi dificultăţi. În multe unităţi sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienţilor la servicii medicale şi pune o presiune uriaşă asupra cadrelor medicale. Ministerul Sănătăţii nu renunţă la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienţii din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unităţi.” susține Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Ministerul Sănătăţii reaminteşte că proiectul privind deblocarea posturilor vacante la nivel naţional a parcurs aproape în totalitate circuitul de avizare, obţinând deja 10 avize favorabile din partea instituţiilor competente.

Ministerul Sănătăţii consideră că investiţia în resursa umană reprezintă cea mai importantă investiţie în sistemul sanitar. Fără medici, asistenţi medicali şi personal auxiliar suficient, spitalele nu pot răspunde nevoilor pacienţilor, indiferent de nivelul investiţiilor în infrastructură sau echipamente, mai arată instituţia.