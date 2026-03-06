Memorandum între România și R. Moldova pentru colaborare în domeniu medical

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În cadrul unei întâlniri oficiale, ministrul român al Sănătății, Alexandru Rogobete, și omologul său din Moldova, Emil Ceban, au discutat detalii despre colaborarea instituțională în domeniul medical dintre cele două țări.

„Am avut astăzi o discuție aplicată cu omologul meu din Republica Moldova, ministrul sănătății Emil Ceban, despre direcțiile în care putem consolida acest parteneriat, precum și despre domeniile în care experiența acumulată de România în ultimii ani poate sprijini dezvoltarea unor politici publice eficiente” susține Alexandru Rogobete.

Ca urmare a discuțiilor, România și Republica Moldova urmează să semneze un memorandum de cooperare.

„Unul dintre subiectele abordate a fost memorandumul de cooperare dintre România și Republica Moldova, aflat în prezent în curs de avizare, care va crea cadrul necesar pentru consolidarea colaborării dintre cele două ministere și pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul sănătății.
Am analizat și posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM, care ar putea facilita accesul Republicii Moldova la unele medicamente, inclusiv terapii inovative, prin mecanisme de tip acord-cadru. Un astfel de demers ar putea contribui la accesul mai rapid al pacienților la tratamente moderne” mai spune Alexandru Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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