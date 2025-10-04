Menopauza la 30 de ani, mit sau realitate? Află aici ce spun medicii

Menopauza este asociată cu înaintarea în vârstă și, potrivit studiilor de specialitate, se instalează după vârsta de 50 de ani. Medicii susțin însă că astăzi se confruntă tot mai des cu situații în care femei a căror vârstă nu este mai mare de 35 de ani au ajuns deja la menopauză. Astfel, intrarea precoce la menopauză este o realitate, însă ar trebui să ne îngrijoreze și să avem mai multă grijă de corpul nostru.

„Încep în fiecare zi să am o pacientă de 35, 38 de ani chiar și 33 de ani în care apare deja menopauză. Vârsta la care unele femei ajung la menopauză poate fi foarte mică„ explică dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Factorii care generează o intrare precoce la menopauză au directă legătură cu stilul nostru de viață. Stresul cotidian combinat cu alimentația nesănătoasă provoacă adevărate dezechilibre hormonale care pot genera intrarea precoce la menopauză. Ai grijă de corpul tău și concentrează-te pe un stil de viață sănătos pentru a nu resimți de timpuri efectele menopauzei.

„Sunt cauze genetice, sunt cauze determinate de stilul de viață sau de stresul în care trăim și sunt extrem de individuali de la o pacientă la altă" mai spune dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie.