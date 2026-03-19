Menopauza și simptomele pe care le declanșează VIDEO

Menopauza vine cu foarte multe de modificări fiziologice și psihologice. Multe femei au impresia că suferă de anumite afecțiuni, însă aceste schimbări aduse de menopauză sunt naturale și firești. Există anumite simptome specifice pe care femeile ajunse la menopauză le resimt.

„Bufeurile care apar când nu te aștepți. Și vin la pachet cu iritabilitate, cu modificări bruște ale dispoziției pe care femeile nu și le explică. Uscăciunea vaginală este un alt simptom al menopauzei” explică dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Un alt simptom specific menopauzei este incontinența urinară.

„Incontinența urinară este un alt simptom care apare în menopauză” mai spune dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

O alternată terapeutică pentru a face față acestor schimbări este terapia de substituție hormonală. Ea are rolul de a suplini hormonii care se reduc din cauza menopauzei.

„Substituția hormonală vine ca o rezolvare a tuturor problemelor” mai spune dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.