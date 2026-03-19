Menopauza și simptomele pe care le declanșează VIDEO

Menopauza și implicațiile ei
FacebookEmailWhatsApp

Menopauza vine cu foarte multe de modificări fiziologice și psihologice. Multe femei au impresia că suferă de anumite afecțiuni, însă aceste schimbări aduse de menopauză sunt naturale și firești. Există anumite simptome specifice pe care femeile ajunse la menopauză le resimt.

„Bufeurile care apar când nu te aștepți. Și vin la pachet cu iritabilitate, cu modificări bruște ale dispoziției pe care femeile nu și le explică. Uscăciunea vaginală este un alt simptom al menopauzei” explică dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Un alt simptom specific menopauzei este incontinența urinară.

„Incontinența urinară este un alt simptom care apare în menopauză” mai spune dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

O alternată terapeutică pentru a face față acestor schimbări este terapia de substituție hormonală. Ea are rolul de a suplini hormonii care se reduc din cauza menopauzei.

„Substituția hormonală vine ca o rezolvare a tuturor problemelor” mai spune dr. Ana Maria Mihai, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Ce este anorexia și cum poate fi tratată VIDEO

  Tulburările alimentare sunt o realitate și mulți tineri cad în capcana acestor probleme. Internetul și utilizarea excesivă a rețelelor sociale influențează puternic apariția lor.   „Anorexia este acea tulburare…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro