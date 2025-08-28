Mesajul producătorilor de medicamente: Românii vor plăti mai mult pentru medicamente

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România avertizează cu privire la faptul că noua propunere a Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care vizează scăderea nivelului de compensare pentru multe medicamente va afecta peste 10 milioane de pacienți din țara noastră.

Organizația arată că diminuarea nivelului de compensare pentru un număr semnificativ de medicamente va impacta financiar persoanele care suferă de diabet, boli cardiovasculare sau au nevoie de antibiotice.

APMGR a explicat faptul că unele tratamente care beneficiază de compensare de 90%, fiind incluse pe Lista A, vor fi mutate pe Lista B, unde compensarea e doar de 50%.

„Numărul pacienților afectați de această decizie este estimat să depășească peste 10 milioane; aceștia vor fi nevoiți să suporte o coplată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, între 6-500 lei/medicament/lună. Astfel, dacă decizia va fi pusă în aplicare, pentru medicamente foarte folosite precum Rosuvastatina, pentru care astăzi pacienții cu colesterol mărit scot din buzunar 20 de lei, ei vor plăti 33 de lei, o creștere de 65%. La Candesartan, recomandat în hipertensiune, creșterea e de la 17 la 30 lei. Entecavir, medicament pentru hepatită cronică, de la 0 la 32 lei, iar pentru Lenalidomidă, cu care se tratează mielomul multiplu, creșterea este de la 0 la 237 lei” potrivit comunicatului APMGR.