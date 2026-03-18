Mesajul unui pacient către ministrul Sănătății după experiența din spitale: ”De câte ori mă duc la spital, simt că deranjez!”

Prezent în cadrul Profit Health Forum, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a explicat faptul că este necesar ca medicii să fie mult mai empatici cu pacienții pe care îi tratează. Mai mult, oficialul a explicat faptul că dacă angajații din Sănătate vor respect, ei trebuie să arate respect.

„Mi-a spus un pacient ceva, acum câteva luni, şi mi-a rămas pe retină acea imagine, pentru că din păcate are dreptate. Asta este percepţia pacienţilor asupra sistemului. Chiar dacă nu este, nu putem, nu trebuie să generalizăm, pentru că nu este general valabilă, dar părerea acelui pacient pe mine m-a mişcat. Mi-a zis aşa: ”Eu sunt un pacient cronic, de câte ori mă duc la spital, simt că deranjez”. Şi asta este o realitate pe care eu mi-o asum, pe care am spus-o public şi care trebuie schimbată urgent. Dacă eu aş putea băga bunul simţ într-un ordin de ministru, aş face în fiecare zi cât un ordin de ministru, dar nu pot să fac asta” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete reiterat ideea referitoare la respectul pe care medicii trebuie să-l arate pacienților, dacă vor să primească respectul cuvenit din partea oamenilor.

”Vrem respect. Personalul medical vrea respect şi are nevoie de respect, dar pentru a primi respect, trebuie să ofere respect. Trebuie să ofere empatie, trebuie să ofere o vorbă bună, trebuie să ofere o strângere de mână care unor face mai mult decât un tratament de milioane de lei. Degeaba construim spitale noi, degeaba le dotăm cu echipamente de ultimă generaţie, degeaba am băgat o sută de medicamente noi în listă, degeaba creştem bugetele Ministerului de Sănătăţii sau al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Dacă empatia şi comportamentul nu sunt adecvate în faţa pacientului, toate astea n-au niciun rol”, a afirmat ministrul Sănătăţii.