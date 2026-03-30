Mii de oameni au participat la „Maratonul Resuscitării” organizat de DSU

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Departamentul pentru Situații de Urgență a desfășurat la Baia Mare, în weekendul care a trecut, prima ediție a „Maratonului Resuscitării”.

Scopul evenimentului a fost acela de a-i pregăti pe cetățeni în acordarea primului ajutor. Peste 1000 de oameni au răspuns pozitiv acestei inițiative.

„Pe parcursul a peste 10 ore de instruire dedicate comunității, mai mult de 1.000 de persoane au participat la sesiuni de pregătire în acordarea primului ajutor, dobândind cunoștințe esențiale pentru gestionarea unor situații critice” transmit organizatorii.

Activitățile au fost susținute de peste 60 de voluntari – medici, asistenți medicali, paramedici și studenți la medicină – din cadrul SMURD și Fundației pentru SMURD, veniți din întreaga țară. Profesionalismul, răbdarea și implicarea acestora au contribuit la desfășurarea în condiții optime a instruirilor.

Categorii: Exclusiv
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