Ministerul Sănătății anunță măsuri urgente pentru protejarea populației din zonele afectate de inundații

Ministerul Sănătății a transmis direcțiilor de sănătate publică din țară un set de măsuri obligatorii pentru protejarea populației din regiunile lovite de inundații, în coordonare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență.

Potrivit instituției, echipele DSP vor intensifica supravegherea epidemiologică, vor monitoriza calitatea apei potabile și vor efectua dezinfecția fântânilor din zonele inundate. De asemenea, vor asigura accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, acolo unde situația o impune. În localitățile puternic afectate, resursele medicale vor fi suplimentate.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, subliniază importanța intervenției rapide: „În astfel de situații, prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale. Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistența medicală de care are nevoie și să prevenim apariția îmbolnăvirilor.”

Recomandări pentru populație

Autoritățile sanitare le cer oamenilor din zonele inundate să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita îmbolnăvirile: