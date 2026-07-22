Ministerul Sănătății anunță măsuri urgente pentru protejarea populației din zonele afectate de inundații

Ministerul Sănătății a transmis direcțiilor de sănătate publică din țară un set de măsuri obligatorii pentru protejarea populației din regiunile lovite de inundații, în coordonare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență.
Potrivit instituției, echipele DSP vor intensifica supravegherea epidemiologică, vor monitoriza calitatea apei potabile și vor efectua dezinfecția fântânilor din zonele inundate. De asemenea, vor asigura accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, acolo unde situația o impune. În localitățile puternic afectate, resursele medicale vor fi suplimentate.
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, subliniază importanța intervenției rapide: „În astfel de situații, prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale. Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistența medicală de care are nevoie și să prevenim apariția îmbolnăvirilor.”
Recomandări pentru populație
Autoritățile sanitare le cer oamenilor din zonele inundate să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita îmbolnăvirile:
- să consume doar apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită;
- să evite apa din fântâni până la confirmarea potabilității;
- să consume alimente ambalate sau preparate termic;
- să respecte regulile de igienă și să evite contactul cu animale moarte;
- să solicite asistență medicală dacă apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome;
- să nu folosească apă contaminată pentru spălatul vaselor, igiena orală sau prepararea hranei pentru bebeluși;
- în lipsa posibilității de fierbere, apa poate fi dezinfectată chimic cu preparate pe bază de clor.