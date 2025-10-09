Ministerul Sănătății se pregătește să spună START vaccinării antigripale

FacebookEmailWhatsApp

După finalizarea unor acte normative, vaccinarea antigripală ar putea începe oficial pe data de 15 octombrie, potrivit unui anunț al Ministerului Sănătății. Oamenii s-ar putea vaccina direct în farmacie.

Pentru a crește numărul persoanelor imunizate împotriva gripei, cei interesați s-ar putea vaccina direct în farmacii.

„Dorim să extindem în farmacii posibilitatea de vaccinare. Bineînțeles, mă refer la cele acreditate în acest sens” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Ministerul Sănătății a mai derulat un astfel de proiect-pilot, despre care actualul ministru susține că a avut rezultate favorabile.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Tratamente pentru piele specifice sezonului rece

Petele pigmentare sunt o problemă foarte des întâlnită. Îndepărtarea lor se realizează însă cu ajutorul unor dispozitive dermato-cosmetice și terapii, doar în sezonul rece. Medicii recomandă vizite la cabinet până…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro