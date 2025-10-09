Ministerul Sănătății se pregătește să spună START vaccinării antigripale

După finalizarea unor acte normative, vaccinarea antigripală ar putea începe oficial pe data de 15 octombrie, potrivit unui anunț al Ministerului Sănătății. Oamenii s-ar putea vaccina direct în farmacie.

Pentru a crește numărul persoanelor imunizate împotriva gripei, cei interesați s-ar putea vaccina direct în farmacii.

„Dorim să extindem în farmacii posibilitatea de vaccinare. Bineînțeles, mă refer la cele acreditate în acest sens” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Ministerul Sănătății a mai derulat un astfel de proiect-pilot, despre care actualul ministru susține că a avut rezultate favorabile.