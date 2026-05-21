Ministrul interimar al Sănătății propunere soluția finanțării spitalelor după serviciile oferite

În plin scandal al reducerii paturilor din spitale, Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, susține într-o declarație publică faptul că spitalele trebuie finanțate după serviciile pe care le oferă, nu după numărul de paturi pe care le dețin.

„Nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate. Cele care rezolvă cazurile și îi ajută pe pacienți”, a declarat Cseke Attila. Ministrul Sănătății a explicat faptul că sunt sute de paturi neocupate în spitale, iar finanțarea unităților se face ținându-se seama de numărul paturilor.

Oficialul a precizat că paturile neocupate nu ajută la îmbunătățirea actului medical. Mai mult, Cseke Attila susține că, prin metoda de finanțare ce vizează numărul de paturi, spitalele performante sunt, de fapt, penalizate.

Reacția sindicaliștilor Sanitas

Într-o reacție publică, sindicaliștii Sanitas atrag atenția cu privire la faptul că demersul Guvernului de a reduce paturile din spitale pune în pericol sănătatea pacienților.

„ Planul Guvernului este o reducere cu 20% a numărului naţional de paturi până în 2030 (-23.500), adică aproximativ 4.691 de paturi tăiate în fiecare an începând cu 2026. Un ritm atât de abrupt poate afecta accesul la îngrijire şi siguranţa pacienţilor” susține Sanitas, într-un comunicat de presă.

În replică, ministrul Cseke Attila susține însă că țara noastră este pe primul loc în Europa în privința numărului de paturi din spitalele publice.

„ Nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical”, a precizat ministrul interimar al Sănătăţii” susține ministrul Sănătății

CNAS susține teoria ministrului Sănătății

La rândul lor, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate atrag atenția cu privire la faptul că multe paturi din spitalele publice sunt nefuncționale. Dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a făcut public declarații cu privire la acest aspect. În aprilie anul acesta, Guvernul a aprobat Planul național de paturi pentru perioada 2026-2028. Documentul prevede ca România să reducă peste 14.000 de paturi din spitalele publice.