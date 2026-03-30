Ministrul Rogobete despre Spitalul Orășenesc Buhuș: Gândit în jurul pacientului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Spitalul Orășenesc Buhuș.

„Am plecat de acolo cu un sentiment clar: se poate face medicină corectă, organizată și orientată spre pacient, chiar și într-un oraș mic. Problema reală a sistemului nu este doar lipsa resurselor, ci modul în care sunt organizate. Iar aici am văzut contrariul: un spital gândit în jurul pacientului. Ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de zi sunt dezvoltate exact acolo unde contează – pentru acces rapid și eficient la servicii medicale„, a scris ministrul pe Facebook.

El a afirmat că laboratorul de analize este bine pus la punct, iar imagistica – radiologie digitală, CT și RMN – oferă diagnostic complet aproape de casă.

Totodată, secția ATI și blocul operator sunt organizate corect, cu echipe complete și linii de gardă acoperite.

„Dar dincolo de infrastructură, diferența o fac oamenii. Curățenie, disciplină și, mai ales, empatie. Am stat de vorbă cu pacienți care mi-au spus lucruri simple, dar esențiale: că nu mai sunt trimiși de la un cabinet la altul fără răspuns, că primesc explicații clare, că sunt tratați cu respect și răbdare. Unii mi-au spus că aleg să vină aici chiar și din alte localități, pentru că ‘știu că aici cineva îi ascultă cu adevărat’. Aceasta este, în fond, măsura reală a unui sistem de sănătate: încrederea oamenilor„, a susținut Rogobete.