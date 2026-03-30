Ministrul Rogobete despre Spitalul Orășenesc Buhuș: Gândit în jurul pacientului

FacebookEmailWhatsApp

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat Spitalul Orășenesc Buhuș.

„Am plecat de acolo cu un sentiment clar: se poate face medicină corectă, organizată și orientată spre pacient, chiar și într-un oraș mic. Problema reală a sistemului nu este doar lipsa resurselor, ci modul în care sunt organizate. Iar aici am văzut contrariul: un spital gândit în jurul pacientului. Ambulatoriul de specialitate și spitalizarea de zi sunt dezvoltate exact acolo unde contează – pentru acces rapid și eficient la servicii medicale„, a scris ministrul pe Facebook.

El a afirmat că laboratorul de analize este bine pus la punct, iar imagistica – radiologie digitală, CT și RMN – oferă diagnostic complet aproape de casă.

Totodată, secția ATI și blocul operator sunt organizate corect, cu echipe complete și linii de gardă acoperite.

„Dar dincolo de infrastructură, diferența o fac oamenii. Curățenie, disciplină și, mai ales, empatie. Am stat de vorbă cu pacienți care mi-au spus lucruri simple, dar esențiale: că nu mai sunt trimiși de la un cabinet la altul fără răspuns, că primesc explicații clare, că sunt tratați cu respect și răbdare. Unii mi-au spus că aleg să vină aici chiar și din alte localități, pentru că ‘știu că aici cineva îi ascultă cu adevărat’. Aceasta este, în fond, măsura reală a unui sistem de sănătate: încrederea oamenilor„, a susținut Rogobete.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

Ce pericole apar atunci când ne deshidratăm VIDEO

Temperaturile cresc foarte mult, iar corpul trebuie să fie hidratat permanent. Lipsa apei din organism afectează toate organele și ne poate pune în pericol viața. „Deshidratarea nu afectează doar rinichii.…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro