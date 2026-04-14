Ministrul Rogobete, vizită în SUA. Tratamente noi în locul dozelor de vaccin

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta cu mai mulți reprezentanți ai companiilor farmaceutice.

Printre aceștia se numără și cei ai Pfizer. Totul pentru a transforma pierderea financiară în cazul vaccinurilor COVID-19, în medicamente care momentan lipsesc din România.

Vizita lui Alexandru Rogobete în SUA se desfășoară în perioada 14-18 aprilie 2026 la Washington.

„Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public” potrivit ministrului Sănătății.