Ministrul Rogobete, vizită în SUA. Tratamente noi în locul dozelor de vaccin

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta cu mai mulți reprezentanți ai companiilor farmaceutice.

Printre aceștia se numără și cei ai Pfizer. Totul pentru a transforma pierderea financiară în cazul vaccinurilor COVID-19, în medicamente care momentan lipsesc din România.

Vizita lui Alexandru Rogobete în SUA se desfășoară în perioada 14-18 aprilie 2026 la Washington.

„Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public” potrivit ministrului Sănătății.

 

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