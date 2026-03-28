Ministrul Sănătății avertizează cu privire la fenomenul șpăgilor din spitale

Șpaga din spitale este în continuare un fenomen prezent în unitățile medicale, atrage atenția Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii, care fac asta, şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Insider Politic”, de la Prima TV, prezentată de jurnalistul Sebastian Zachmann.

Ministrul Sănătăţii a mai fost întrebat dacă şpaga în spitale e în continuare un fenomen în sistemul medical.

”Da, este un fenomen şi nu-l voi ascunde. Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii care fac asta şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală. Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a explicat Alexandru Rogobete.