Ministrul Sănătății despre stadiul lucrărilor Institutului pentru Boli Cardiovasculare și Transplant

Cu fonduri PNRR, autoritățile din România construiesc Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCVT). Ministrul Sănătății a explicat care este stadiul acestor lucrări.

„ Şantierul viitorului Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCVT) cu bani din PNRR avansează într-un ritm accelerat – una dintre cele mai importante investiţii din domeniul medical din România. Proiectul, în valoare de aproape 105 milioane de euro, finanţat de Ministerul Sănătăţii prin PNRR, înseamnă un spital complet nou, dedicat pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave – atât adulţi, cât şi copii” susține oficialul.

Alexandru Rogobete precizează că noul Institut al Inimii va avea: subsol, demisol şi cinci etaje, 85 de saloane, 4 săli de operaţie, 3 săli de angiografie şi 2 săli de electrofiziologie.

