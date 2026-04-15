Ministrul Sănătății, întâlnire cu reprezentanții Pfizer: Vom deschide dialogul

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Aflat la Washington, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, se va întâlni cu reprezentanții companiei farmaceutice Pfizer.

„Este o discuţie exploratorie. Sigur că, în urma acestei discuţii şi a concluziilor pe care le vom trage în urma discuţiei, vom înainta şi vom avea, probabil, numeroase alte întâlniri de nivel tehnic. Nu cred şi, cu siguranţă, nu se va lua o decizie cu certitudine mâine, dar vom deschide dialogul către o negociere absolut necesară şi absolut firească în contextul dat” susține Alexandru Rogobete, la Antena3.

Totodată, oficialul a avut o întâlnire și cu reprezentanții unei mari companii din domeniul farmaceutic a cărei filială se află și în România.
„Îşi doresc să investească în start-up-uri de cercetare în zona farmaceutică şi România este o piaţă importantă, pentru a face acest lucru”a mai spus Alexandru Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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