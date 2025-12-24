Ministrul Sănătății, mesaj către pacienți: Tot ceea ce facem are un singur scop – îmbunǎtǎţirea sistemului de sǎnǎtate

În seara de Ajun, ministrul Sănătății a transmis un mesaj către pacienți. În postarea sa, Alexandru Rogobete promit că va face tot posibilul pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate din România.

„Tot ceea ce facem are un singur scop – îmbunǎtǎţirea sistemului de Sǎnǎtate. Ştiu că aşteptările sunt mari şi răbdarea este pusă la încercare, dar fiecare decizie, fiecare investiţie şi fiecare reformă sunt gândite pentru siguranţă, demnitate şi acces mai bun la îngrijire” a scris Alexandru Rogobete.

Apoi, oficialul a transmis un mesaj și pentru cadrele medicale din sistemul de sănătate românesc.

„Un gând special de recunoştinţă se îndreaptă către personalul medical: medici, asistente, chimişti, biologi, farmacişti, fizioterapeuţi, stomatologi, dar şi către întregul personal auxiliar şi administrativ din spitale. Aţi fost şi sunteţi coloana vertebrală a sistemului. Prin munca voastră, prin nopţile nedormite şi prin grija pentru oameni, ţineţi speranţa vie. Vă doresc tuturor speranţă, încredere şi credinţă. Sărbători fericite, cu încredere” a precizat Alexandru Rogobete.