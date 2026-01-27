Ministrul Sănătății vrea control parental pentru utilizarea rețelelor sociale

Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, consideră că este necesar introducerea unui control parental și al unuia instituțional atunci când copiii și adolescenții utilizează internetul și rețelele de socializare.

Declarația ministrului Sănătății vine în contextul în care și în România există tot mai multe cazuri de dependență de internet sau din cauza utilizării excesive a rețelelor sociale.

Ministrul nu este de acord cu interzicerea accesului, ci doar cu un control mai strict din partea părinților sau a instituțiilor abilitate.

Eu nu aș fi atât de radical, n-aș interzice accesul, ci aș controla mai bine conținutul la care are acces (…) Cred că statul ar trebui în primul rând să controleze. Din păcate, astăzi, statul nu controlează multe componente de dezinformare. Vedem ce se întâmplă în sănătate, când pe anumite rețele sunt recomandate tot felul de tratamente care n-au nicio legătură cu medicina. Unii chiar au ajuns să creadă că medicina se face doar cu apă, aer și energie. Ori .. nu este așa. Vedem că, până la urmă, am fost martorii evenimentelor de anul trecut, acele pseudo-conferințe în care se propagau tot felul de inepții care n-au niciun fundament științific” a precizat Alexandru Rogobete, pentru ȘtirileProTV.ro.

În decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis prin lege accesul minorilor sub 16 la rețelele sociale, menționând platforme precum TikTok, Youtube, Facebook sau Instagram.