Mirabela Grădinaru, întâlnire cu medicii români din SUA

Mirabela Grădinaru, alături ambasadorul Alexandru Muraru, și de consilierii de stat Ana Maria Geană și Diana Punga, au organizat la Washington D.C. o masă rotundă la care a participat comunitatea de medici români din Statele Unite. Acești medici sunt specializat în prevenirea și tratarea adicțiilor precum și în protecția sănătății copiilor.

Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica posibilități reale de cooperare între România și SUA, dar și schimburi de bune practici privind programele de tratament și prevenție.

“În cadrul întâlnirii au fost analizate posibilități concrete de cooperare între România și Statele Unite, precum schimburi de bune practici privind programele de prevenție și tratament derulate în centrele americane; organizarea unor stagii de observație și a unui program de mentorat pentru medici români în cadrul echipelor multidisciplinare din SUA; stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire și tratament în rândul copiilor și adolescenților în linie cu cele mai noi evoluții în cercetare și ridicarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoștințe și întoarcerea în România a medicilor care își doresc să revină în țară” – se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

„Medicii români din SUA și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România prin expertiza lor, precum și deschiderea de a contribui la dezvoltarea de politici publice bazate pe lecțiile învățate din experiența americană. Mai mult, aceștia au subliniat că au foarte mult respect pentru expertiza medicilor din România, dar că este important să înțelegem că răspunsul nu poate fi doar medical. Avem nevoie de educație, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale și de politici publice care să protejeze, nu doar să reacționeze”– mai arată sursa citată.