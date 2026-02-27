Mirabela Grădinaru, la lansarea Registrului Național de Screening Neonatal: „Un pas esenţial pentru viitorul copiilor noştri”

De astăzi România are un Registru Național de Screening, inițiativă datorită căreia nou-născuții pot fi testați în primele zile de viață pentru depistarea bolilor rare. Acest demers a fost realizat cu sprijinul Mirabelei Grădinaru, Prima Doamnă a României.

„Privesc sala şi văd foarte mulţi oameni care prin munca lor schimbă destine. Doamnelor şi domnilor medici, la dumneavoastră fac referinţă şi ştiu că în fiecare zi luptaţi pentru viaţă, cu profesionalism, cu răbdare, cu eforturi uriaşe şi cu responsabilitate. Vreau să vă mulţumesc personal pentru tot ceea ce faceţi şi pentru maniera în care alegeţi să o faceţi. Mă bucur să văd atâţia oameni care lucrează împreună ca România să reuşească” a declarat Mirabela Grădinaru, în cadrul evenimentului.

Prima Doamnă a amintit că Registrul Naţional de Screening Neonatal a prins contur în urmă cu câteva luni, când a discutat cu ministrul Sănătăţii ”o problemă dureroasă: modul în care este gestionată situaţia copiilor născuţi prematur”.

”Atunci am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuţiilor. Şi iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluţie concretă. Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autorităţile, societatea civilă şi profesioniştii din domeniul medical se aşază împreună la aceeaşi masă pot apărea soluţii concrete şi reale pentru comunitate. Registrul Naţional de Screening Neonatal este una dintre aceste soluţii, o măsură concretă a Ministerului Sănătăţii născută din dialog, colaborare şi responsabilitate. Este un pas esenţial pentru viitorul copiilor noştri, pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă. Iar acest registru exact acest lucru face: creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere”, a subliniat Mirabela Grădinaru.