Modificări ale normelor de igienă și sănătate publică. Câte găini îți dă voie statul să crești dacă nu ai apă curentă?

Au fost aduse noi modificări cu privire la normele de igienă și sănătate publică, iar aceste schimbări îi afectează pe oamenii care trăiesc în mediul rural și nu au apă curentă în gospodării. Noile acte normative limitează numărul găinilor pe care le pot crește în curte.

Această măsură a fost gândită pentru a preveni riscurile sanitare și de poluare a mediului, dar creează nemulțumire în rândul oamenilor de la țară.

Prin modificările aduse Ordinului nr. 119/2014, în gospodăriile fără acces la apăr curentă este permisă creșterea a doar 6 animale mari (bovine, ovine, caprine sau cabaline), precum și a doar 50 de păsări.

Totodată, același act normativ prevede ca adăposturile pentru animale să fie amplasate la 10 metri de locuințele vecinilor, cu respectarea normelor de biosecuritate.

„Toate animalele mari trebuie înregistrate în Registrul Agricol și identificate cu crotalii, iar crescătorii sunt obligați să asigure condiții de igienă și biosecuritate, precum curățarea și dezinfectarea adăposturilor, gestionarea corespunzătoare a dejecțiilor și protejarea surselor de apă. Se impune respectarea vaccinărilor obligatorii și notificarea medicului veterinar în caz de îmbolnăvire sau mortalitate, precum și respectarea normelor de bunăstare prevăzute de Legea 205/2004, care includ asigurarea hranei, apei, spațiului și protecției împotriva condițiilor extreme. Este interzisă poluarea solului și a apelor cu dejecții, scurgerea acestora în pârâuri sau fântâni, precum și producerea de disconfort vecinilor prin miros sau zgomot” potrivit actului normativ.