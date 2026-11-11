Monitorizarea corectă a pacienților cu risc de boli cardiovasculare VIDEO

Medicii cardiologi încearcă să facă tot posibilul pentru a-i ajuta pe oamenii care au un risc de a dezvolta boli de inimă să fie monitorizați mult mai bine.

De la aplicații digitale la chat pe telefonul mobil și telemedicină, medicii încearcă să fie alături de pacienți.

„Pentru mine și nu doar pentru mine, telemedicina este foarte importantă. Este eficientă, poți discuta cu pacienții”, susține dr. Liviu Șerbănoiu, medic cardiolog, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Ulterior, la cabinet, medicii încearcă să vadă dacă, prin schimbarea stilului de viață, problemele inimii pot fi ținute sub control sau atenuate. În caz contrar, ei vor prescrise tratamentul potrivit pentru fiecare bolnav.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie să sărim pe pacienți dela primul consult. Important este să schimbăm stilul de viață. Ulterior, trebuie să facem pacienții să conștientizeze că viața este important. Îi rog să-și monitorizeze tensiune, dacă sunt valori mari, evident că vor beneficia de tratamentul adecvat. Hipertensiunea poate fi ținută sub control cu medicamentele de astăzi”, mai spune dr. Liviu Șerbănoiu, medic cardiolog, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.