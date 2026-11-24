Apariția fibroamelor uterine este strâns legată de genetică. Specialiștii susțin că aceste formațiuni apar, de cele mai multe ori, din cauze genetice.

Ce favorizează apariția fibroamelor uterine

Specialiștii susțin că, încă de la momentul nașterii, în organismul femeilor există celule ce au aspectul unor fibroame uterine. Aceste grupuri de celule conțin modificări genetice care, odată cu trecerea timpului, pot deveni fibroame uterine.

„Lumea crede că face fibroame din ceva. Ele, de fapt, sunt moștenite. Nu mereu putem identifica prima generație, dar ceea ce știm, încă de la naștere, pot să existe grupe mici de celule cu modificări genetice și care, în cursul vieții, se pot activa, cresc și formează fibroame”, susține dr. RAREȘ NECHIFOR, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ce sunt aceste formațiuni

Fibromul uterin nu este altceva decât țesut uterin care crește excesiv, sub presiunea unor factori de risc. Fumatul, stresul sau stilul de viață nesănătos sunt factori de risc semnificativi în apariția acestei probleme medicale.

„Fibromul este, de fapt, țesut uterin ce crește mai mult decât ar trebuie, sub forma unor nodului. Această formațiune poate crește semnificativ în dimensiune”, susține dr. RAREȘ NECHIFOR, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.