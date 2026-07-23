Naștere de cvadrupleți, la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

Trei fetițe și un băiețel au fost aduși pe lume, pe 21 iulie, la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc.

„Cele trei fetițe și un băiețel au fost aduși pe lume prin operație cezariană efectuată de către medicii Secției de Obstetrică-Ginecologie în săptămâna a 26-a de sarcină a mamei lor, în vârstă de 31 de ani, din Malnaș-Băi. Sarcina a fost obținută prin inseminare asistată, medicul curant al mamei este dr. Hompoth György, medic primar obstetrică-ginecologie, medic șef secție.

Nou-născuții, Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród și Andrea Csenge, s-au născut cu greutățile de 740 g, 810 g, 750 g și 750 g. Deoarece toți au necesitat îngrijiri de terapie intensivă neonatală, au fost transferați la Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Brașov. În prezent necesită suport respirator, starea lor este stabilă. Mama se recuperează în spitalul nostru, iar starea sa este bună”, potrivit reprezentanților unității medicale.

Nașterea și îngrijirea cvadrupleților a reprezentat o performanță medicală deosebită și a necesitat o colaborare exemplară, o muncă de echipă susținută din partea Secțiilor de Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie ale spitalului.