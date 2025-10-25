Nicușor Dan, impresionat de proiectul celei mai mici inimii artificiale din lume

Prezent la Iași, Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit cu cercetătorii și studenții din cadru UMF „Grigore T. Popa” care, în cadrul unui amplu studiu, au creat cea mai mică inimă artificială din lume. Șeful statului s-a arătat profund impresionat de acest proiect.

„Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicaţie atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători şi studenţi ieşeni cu care am discutat ieri. Am fost impresionat de acest proiect cu potenţial uriaş. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal. Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte şi să valideze o tehnologie proprie de circulaţie mecanică asistată complet implantabilă” a precizat președintele României, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Cea mai mică inimă artificială din lume se află încă în stadiul de testare în laborator, urmând ca în următorul an, să fie inclusă în teste preclinice ce include animale.