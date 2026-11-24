Foarte mulți oameni constată singuri prezența unor formațiuni la nivelul gâtului. Acestea pot fi nodulii tiroidieni. Pentru un diagnostic sigur și conform este nevoie de consult medical de specialitate.

Nodulii tiroidieni, tot mai des diagnosticați

Specialiștii susțin că bolile tiroidei pot fi împărțite în mai multe categorii. Unele dintre ele vizează disfuncțiile acestei glande, iar altele, așa cum sunt nodulii tiroidieni, pot afecta forma tiroidei. Nodulii tiroidieni sunt tot mai des diagnosticați, dar, din fericire, nu toate formele sunt cancerigene.

„Bolile tiroidei sunt împărțite în două categorii, cele legate de funcție, așa cum sunt hipotiroidia și hiptertiroidia, și cele legate de formă, așa cum sunt nodulii tiroidieni. Sunt foarte frecvenți în populație. Poate 30-40% din populație are noduli. Ei pun probleme prin dimensiuni, fenomene de compresie și , mai rar, prin potențialul malign. Cred că sub 10% este în Europa proporția nodulilor maligni”, susține dr. OCTAVIAN ENCIU, medic primar chirurgie generală și endocrină, Spitalul Nord, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Afecțiunile tiroidei pot fi confundate, după simptome, cu alte boli, însă în cazul nodulilor tiroidieni există anumite teste specifice care îi pot pune în evidență.

„Afecțiunile seamănă cu foarte multe boli. Nodulii trebuie investigați. Dacă ecografia prezintă unele semne, trebuie făcute investigații suplimentare așa cum este puncția biopsie cu ac fin”, mai spune dr. OCTAVIAN ENCIU, medic primar chirurgie generală și endocrină, Spitalul Nord, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.