Nodulii tiroidieni, o problemă medicală tot mai des diagnosticată VIDEO

Nodulii tiroidieni reprezintă o problemă medicală tot mai des diagnosticată. Studiile au arătat că, în 15% din cazuri, acești noduli pot fi și maligni.

„Nodulii tiroidieni sunt foarte frecvenți în populație. Palpator se regăsesc într-un procent de 5% din populație. În timp ce la evaluarea ecografică, în funcție de populația examinată pot fi întâlniți între 20 și 60%, și pot prezenta diferite grade de malignitate. Studiile afirmă faptul că undeva între 5 și 15% pot fi maligni”, susține dr. DANA TILICI, medic specialist endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

În momentul în care cresc prea mult în volum, nodulii tiroidieni provoacă simptome precum disfonie sau dispnee. Cei mai mulți pacienți acuză senzația de nod în gât.

„De obicei, dacă are un volum crescut, dacă poate da simptome compresive, precum disfonie, dispnee. Mulți pacienți afirmă că au un nod în gât”, mai spune dr. DANA TILICI, medic specialist endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.