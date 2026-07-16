Noi ambulanțe pentru substațiile Serviciului Județean de Ambulanță Argeș

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Substațiile Câmpulung, Topoloveni și Costești ale Serviciului Județean de Ambulanță Argeș beneficiază de noi autospeciale.

Mașinile de intervenție sunt echipate cu aparate moderne și au rolul de contribui la reducerea timpilor de răspuns, dar și la desfășurarea intervențiilor în condiții bune pentru pacienți.
„Noile autospeciale, dotate cu echipamente medicale moderne, vor contribui la creșterea calității serviciilor de urgență, la reducerea timpilor de răspuns și la desfășurarea intervențiilor în condiții optime pentru pacienți și echipajele medicale.
Fiecare investiție în sistemul de urgență înseamnă mai multă siguranță pentru comunitate și un sprijin real pentru personalul care răspunde, zi de zi, solicitărilor prin 112” au făcut precizări reprezentații SJA Argeș.

 

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