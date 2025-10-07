Noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” Iași și-a dat demisia

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, medicul Radu Constantin Luca, a demisionat din funcție la doar o săptămână de la numirea sa în funcție.

Demisia a fost confirmată și de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope” a declarat Costel Alexe, potrivit News.ro.

Deocamdată motivele demisiei din funcție a medicului Radu Constantin Luca nu sunt cunoscute.