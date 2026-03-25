O directivă europeană scumpește medicamentele de până la 8 ori

Prețul unor medicamente ar putea crește și de 8 ori din cauza unei cerințe de mediu impusă de o directivă europeană. Avertismentul a fost transmis de Daniel Bran, președintele Asociației pentru Medicamente Generice din România.

„Ar trebui crescut preţul de 6-8 ori la unele medicamente foarte utilizate, cum este metforminul, sau de 4-5 ori la un antibiotic foarte utilizat, cum este amoxicilina”, potrivit președintelui Asociației pentru Medicamente Generice din România, notează News.ro.

Motivul este generat de o directivă europeană care prevede reguli noi privind tratrea apelor industriale ce rezultă în urma consumului de medicamente.

„Orice medicament care este administrat urmează apa uzată şi cineva trebuie să plătească pentru tratarea acesteia”, a precizat Bran. Acesta a explicat faptul că noul regulament obligă producătorii să suporte costul epurării substanțelor farmaceutice care au ajuns în apă.

„Aceste măsuri înseamnă taxe suplimentare pe care ar trebui să le plătească producătorii de medicamente pentru orice este pus pe piaţă”, a spus Bran despre prețul medicamentelor.