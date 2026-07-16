O doctoriță judecată pentru fapte de corupție scapă de acuzații prin intervenția prescrierii faptelor

Fosta președintă a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap din Prahova, acuzată că primea mită în schimbul eliberării certificatelor de handicap, scapă de acuzații prin prescrierea răspunderii penale.

Viorica Oniga, fost preşedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova, trimisă în judecată de DNA în anul 2014 pentru luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu în formă continuată şi fals intelectual în formă continuată scapă de proces, Tribunalul Prahova constatând că a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Oniga, cunoscută în judeţul Prahova pentru că elibera certificate de handicap unor persoane care nu aveau dizabilităţi, dar şi contestată de unele persoane cu dizabilităţi pe motiv că elibera certificate pe termen determinat, obligând oameni cu infirmităţi să se prezinte la reevaluări, a fost deferită justiţiei în mai multe dosare penale.

În dosarul în care faptele s-au prescris, ea a fost acuzată că a eliberat 198 de certificate de încadrare în grad de handicap şi că a comis 211 acte materiale specifice infracţiunii de abuz în serviciu.

Alături de Viorica Oniga, beneficiază de prescripţia răspunderii penale complici ai acesteia, membri ai Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova şi persoane inculpate sub acuzaţia că au intermediat mita primită de medic.

În acest dosar, reprezentanţii Consiliul Judeţean Prahova – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au comunicat că instituţia publică se constituie parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.073.726 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor.

“Prin adresa emisă de Consiliului Judeţean Prahova – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. FA40943/09.09.2025 s-a comunicat că la data de 01.09.2025 prejudiciul total înregistrat de instituţia publică este de 1.508.311.39 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari, care au fost obligaţi la plata acestora ca urmare a unor hotărâri de condamnare”, se arată în decizia Tribunalului Prahova.

Prin urmare, Tribunalul Prahova a admis acţiunea civilă, obligând inculpaţii la plata sumei de 1.508.311.39 lei către Consiliul Judeţean Prahova – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari.

Instanţa a menţinut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţă a DNA în anul 2013 asupra unor bunuri aparţinând inculpaţilor.

Decizia pronunţată joi nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.