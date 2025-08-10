O nouă pastilă de slăbit revoluționează lumea medicală. Când va fi dispoibilă?

Tratamentele pentru slăbit de tipul agonoștilor GLP-1 sunt tot mai prezente în viețile noastre, deși sunt înconjurate de multe controverse. De această dată, un alt medicament care are la bază același mecanism de acțiune precum agoniștii GLP-1 pare să revoluționeze lumea medicală. Ceea ce îl face special este reducerea cu 12% a greuității într-un timp scurt și faptul că se poate administra o singură dată pe zi.

Acest medicament este dezvoltat de compania farmaceutică americană Eli Lilly și se înscrie în clasa agoniștilor GLP-1 adică acea categorie de tratamente care ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, reduce pofta de mâncare și încetinește digestia.

Studiul care a vizat medicamentul s-a desfășurat pe parcurusl a 72 de săptămâni și a inclus 3000 de persoane. Cei care au primit doza cea mai mare – 36 mg de orfoglipron – au pierdut în medie 12,4% din masa corporală.

Studiul a evidenția și alte beneficii pentru sănătate, precum îmbunătățirea nivelului de colesterol, a tensiunii arteriale și scăderea riscului de a dezvolta boli cardiovasculare.

Președintele companiei producătoare a declarat că „dorim să transformăm tratamentul obezității prin introducerea unui medicament care se administrează o singură dată pe zi”.