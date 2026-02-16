O nouă prelevare de organe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Din Târgu Mureș

Unitatea medicală a transmis faptul că a fost efectuată o nouă intervenție de prelevare de organe. Organele au fost prelevate de la un pacient de 52 de ani, aflat în moarte cerebrală.

„’Echipe de medici de la Târgu Mureș, Cluj și București au realizat, în cursul nopții de duminică spre luni, o intervenție de prelevare de organe (ficat și rinichi) și țesut (cornee) de la un pacient aflat în moarte cerebrală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Este vorba despre un bărbat de 52 ani, internat în Secția Clinică ATI. Rinichii au fost trimiși la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, ficatul prelevat a fost trimis tot la Cluj, la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ‘Prof. Dr. Octavian Fodor’, iar corneea a ajuns la București, una la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București și una la Spitalul Universitar de Urgență București. Acest moment vorbește despre oameni. Despre o familie care, în cea mai grea clipă, a ales să transforme durerea în speranță. Despre medici care au lucrat cu profesionalism, empatie și respect. Și despre pacienți care, astăzi, au primit șansa la o nouă viață” potrivit unui comunicat de presă transmis de unitatea medicală și citat de Agerpres.

Echipa Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș pentru declararea și menținerea donatorului a fost formată din coordonatorul regional dr. Oana Pitea, dr. Bianca Grigorescu, asistent Dorin Boca, dr. Adriana Petrișor și dr. Imola Kerekes.

„Transmitem sincere mulțumiri și întreaga recunoștință familiei, care, într-un moment extrem de dificil, a ales să ofere altora darul neprețuit al vieții. Încurajăm publicul să se informeze corect despre donarea de organe și să discute această opțiune cu familia, deoarece un singur ‘da’ poate face diferența dintre viață și moarte”, au transmis reprezentanții SCJU Târgu Mureș