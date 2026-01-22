Obezitatea, calculată printr-o simplă formulă matematică. Care este aceasta VIDEO

Indicele de Masă Corporală este o simplă formulă matematică ce evidențiază statusul kilogramelor pe care le avem. Cu cât este mai mare, cu atât este necesar să mergem la medic pentru a scăpa de surplusul ponderal.

„În clinică folosim indicele de masă corporală ca să diagnosticăm pacienții și în funcție de acest rezultat stabilim diagnosticul de obezitate. Este practic o formulă în care folosim greutatea și înălțimea. Împărțim kilogramele la înălțimea în metri la pătrat„ susține dr. Alexandra Istrate, medic gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii explică și care trebuie să fie valoarea normală a IMC și când trebuie să ne îngrijoreze valoarea acestui indicator.

„În mod normal, greutatea normală are un IMC 18,5 și 25. Tot ce este între 25 și 30 este supraponderabilitate. După 30 deja apar problemele legat de obezitate.„ mai spune dr. Alexandra Istrate, medic gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

