Obezitatea, o problemă medicală în România. Se cere introducerea ei în programele de sănătate

Reprezentanții Asociației Împreună Împotriva Obezității cer autorităților să dezvolte programe naționale de sănătate, pentru prevenție și tratament, care să includă și obezitatea.

„Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, celebrată anual pe 4 martie, Asociația Împreună Împotriva Obezității solicită autorităților dezvoltarea unor programe naționale integrate de prevenție și tratament, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și tratament chirurgical pentru pacienții eligibili și recunoașterea obezității ca boală cronică, precum și includerea acesteia în programele naționale de sănătate. De asemenea, la fel de importante și necesare sunt combaterea stigmatizării prin educație și comunicare responsabilă, precum și investițiile în prevenție, inclusiv promovarea activității fizice și a alimentației echilibrate” potrivit unui comunicat de presă al asociației.

Datele oficiale arată că 70% dintre români aveau anul trecut un indice de masă corporală peste limitele considerate sănătoase, iar până în 2030 numărul celor afectați va fi de peste 11 milioane.